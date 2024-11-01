مجلة الجيش: ثورة نوفمبر فجّرها ثلّة من شباب الجزائر أيقنوا أن النصر سيكون حليفهم

جاء في إفتتاحية مجلة الجيش الجزائرية لشهر نوفمبر، أن ثورة نوفمبر طبعت الإنسانية بمُثلها العليا ومبادئها السامية.

وصدر في افتتاحية مجلة الجيش الجزائرية، أن ثورة نوفمبر العظيمة التي نحتفي هذا الشهر بالذكرى السبعين لاندلاعها. فجرها ثلة من شباب الجزائر البرر ة الذين أيقنوا من الوهلة الأولى أن النصر سيكون حليفهم لا محالة. و لقد تحقق النصر بعدما إرتوى كل شبر من أرضنا الطاهرة بدماء قوافل من الشهداء. الذين صنعوا بحق ملاحم بطولية في ثورة تعتبر من أعظم ثورات التحرير. إن لم تكن أعظمها على الإطلاق.

وأضافت إفتتاحية المجلة، أن شعبنا قد خاض في جبالنا الشاهقة وصحرائنا الشاسعة وقُرانا ومدننا طيلة سبع سنوات ونيف، كفاحا مسلحا مريرا، ضد أعتى قوة إستعمارية وقتذاك.

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