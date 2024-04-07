مجلة الجيش: رغم كل المحاولات اليائسة.. الجزائر اليوم واحة للأمن والسكينة

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، أن الجزائر اليوم واحدة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لإستهداف إنسجامها ووحدتها.

وأضافت إفتتاحية مجلة الجيش، أن مكاسب الأمن والطمأنينة تحققت بفضل وعي الشعب الجزائري وثقته في مؤسساته وفي جيشه الوطني الشعبي.

وتابعت أن الظروف التي يعيشها العالم اليوم تستوجب تكاثف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية. مثلما أكده رئيس الجمهورية في رسالته للشعب بمناسبة ذكرى عيد النصر.

وأشارت إفتتاحية مجلة الجيش، إلى أن بلادنا تستعد بعد 5 أشهر وبالضبط شهر سبتمبر لتنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة.

ويأتي ذلك، في ظل حركية دؤوبة في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي.