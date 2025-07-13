مجلة الجيش: سنقطع يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا

أكدت افتتاحية مجلة الجيش، أن الجيش الوطني الشعبي، يبرهن اليوم أنه درع الأمة الواقي وسيفها البتار، الذي يقطع يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا واستقراره.

وأضافت الافتتاحية، أن الجيش مدرك تمام الإدراك عظمة وثقل مسؤوليته، في ظل قيادة حكيمة واعية بحجم التحديات الأمنية القائمة في الفضائين الإقليمي والدولي. وبالتطورات الحاصلة في محيطنا الجيوسياسي وانعكاساتها على أمن واستقرار بلادنا.

وذلك ما شدد عليه الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في رسالته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ63 للاستقلال قائلا: “ها نحن اليوم نواصل مسيرة آبائنا وأجدادنا الميامين. في ظل ظروف دولية وإقليمية مثخنة بالتحديات الأمنية والتهديدات المتشعبة. التي تستدعي منا التحلي بأعلى درجات اليقظة والحيطة والحذر للتصدي لأية محاولة للمساس بأرض الشهداء. متسلحين بعزيمتهم وقيمهم السامية، التي دافعوا وناضلوا واستشهدوا في سبيلها”.

مضيفا أن “الجزائر، التي دافع عنها أبناؤها البررة بالأمس واسترجعوا استقلالها وهيبتها تعول اليوم عليكم. أنتم أبناء الجيش الوطني الشعبي السليل الوفي لجيش التحرير الوطني. المسترشد بهدى الثورة التحريرية المجيدة. لتواصلوا المسيرة وتصونوا وديعة الشهداء وتحققوا آمالهم في جزائر حرة آمنة ومستقرة”.