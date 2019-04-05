مجلة الجيش: علاقة الشعب وجيشه لن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها

شددت مجلة الجيش على أن ما يربط بين الشعب وجيشه علاقة وطيدة تعززت في السنوات الأخيرة.

وقالت افتتاحية المجلة عددها 669 الصادر شهر أفريل الجاري أنه “واهم من يعتقد أن مخطط فصل الشعب عن جيشه سينطلي على الشعب الجزائري.

مراهنة في ذلك على “العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه، تعززت في السنوات الأخيرة وازدادت وثوقا وصلابة.

وبشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها وزعزعتها خدمة لمصالح آنية ضيقة”.

ومما زاد في تعزيز هذه العلاقة، تؤكد المجلة، حرص القيادة العليا للجيش منذ سنوات عديدة على التواصل مع الشعب و إطلاعه بمستجدات المنحى التصاعدي الذي سار عليه الجيش في السنوات الماضية، علاوة على “القفزة النوعية” التي ما فتئ يحققها على أصعدة عدة.