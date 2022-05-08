مجلة الجيش: مرضى النفوس يستغلون مواقع التواصل للاستثمار في أحداث معزولة

أفادت مجلة الجيش أن المتربصين ومرضى النفوس يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي والاستثمار في أحداث معزولة وتهويلها. كما أشارت مجلة الجيش، إلى أن محاولات يتشدق منفذوها ظاهريا بحرية التعبير كمبرر، لم تعد تنطلي على أحد. و”إنما تخفي بين طياتها مؤامرات ودسائس تستهدف إحباط المشروع الأصيل والطموح لدولتنا ومن ورائه وحدتنا الترابية والشعبية ومواقف بلادنا الثابتة”.

كما أضافت مجلة الجيش، أن المعركة الحقيقية التي يتعين على شبابنا الظفر بها اليوم هي أساسا معركة وعي. تابعة “حري بشبابنا ونحن نحتفي باليوم الوطني للذاكرة أن يدركوا حجم التحديات التي ينبغي رفعها”. “حفاظا على وديعة شهداء ثورة التحرير المظفرة وشهداء الواجب الوطني”.

في حين، أشارت المجلة إلى أن تحديات الأمة الجزائرية تستدعي التحلي بروح الوحدة بين مختلف شرائح الشعب الجزائري. و”الانسجام والتلاحم بين صفوفه ووضع الثقة كاملة في مؤسسات الدولة” .

وأضافت مجلة الجيش، أن بلد الشهداء سيبقى وفيا لمبادئه وعقيدته مهما دفع من غالي ونفيس. وحريص على إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم، لا يتدخل في شؤون الغير.

وكانت أكدت مجلة الجيش، قد اكدت فب وقت سابق أن الجزائر في ظرف سنتين أنجزت العديد من المشاريع أبرزها البناء المؤسساتي للدولة.

وقالت مجلة الجيش في عددها الاخير، أنه يتزامن صدور هذا العدد مع ذكرى استشهاد كوكبة من خيرة ما أنجبت الجزائر من رجال أثروا التضحية بحياتهم عربونا للكرامة والانعتاق على العيش تحت رحمة استعمار ظالم غاشم.

كما أكدت المجلة في افتتاحيتها، أن جزائر اليوم تدرك جيدا أن ملامح عالم اليوم والغد تختلف على ذلك الذي ظل سائدا لعقود طويلة.

كما أضافت مجلة الجيش، أن جهات معروفة تواصل بحقدها على بلادنا في نفث سمومها ونرويج الاكاذيب على امل عرقلة مسيرة الجزائر الجديدة.