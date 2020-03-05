مجلة الجيش: معالم الجزائر الجديدة بدأت تتضح بعد وصول الرئيس تبون لسدة الحكم

أكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير على أن معالم الجزائر الجديدة قد بدأت تتضح بعد وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم.

وأشارت الإفتتاحية إلى أن الرئيس تبون وصل إلى منصب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات رئاسية حرة ونزيهة لا غبار عليها،وهو ما يؤكد بأن الجزائر داخلة في مرحلة جديدة وضعت حدا نهائيا لممارسات سلبية استهدفت الدولة في العمق.

وعادت الإفتتاحية إلى الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مقر وزارة الدفاع الوطني وهي محطة أراد من خلالها الرئيس أن يقف وقفة عرفان للجيش الوطني الشعبي على تمسكه بالشرعية الدستورية وحسن أدائه لمهامه التي يخولها له الدستور.

كما ركزت الإفتتاحية على المؤشرات التي قالت بأنها تثبت أن الجزائر الجديدة ستكون واقعا جديدا بشكل مرحلي، خاصة أن مايطبع هذه المرحلة هو تقوية الجبهة الداخلية و التلاحم بين صفوف الشعب والجيش.