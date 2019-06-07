مجلة الجيش : هذه مقترحات المؤسسة العسكرية للخروج من الازمة

كشف العد الأخير من مجلة الجيش مقترح المؤسسة العسكرية خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وجاء في إفتتاحية المجلة أن إنتهاج الحوار البناء والجاد والمثمر للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة لتجنب البلاد من الدخول في متاهات.

والتي من شأنها ان تزيد الأمور تعقيدا في البلاد، وقطع الطريق امام المرحلة الإنتقالية

كما أضافت الإفتتاحية إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بآلية دستورية مناسبة.

والمتمثلة في تنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الإنتخابات.

وأن موقف المؤسسة العسكرية في حل الأزمة هو ترجيح الشرعية الدستورية.

التي تتيح للشعب ممارسة حقه في إنتخاب رئيس الجمهورية وذلك في اقرب وقت ممكن .

وقبلها جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن إلى طاولة الحوار لإجاد الحل المناسب الذي يرضي الجميع.

كما ذكرت المجلةإنكشاف النوايا والمخططات الماكرة التي يسعى لها بعض الأطراف من اجل زرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد

وكذا بعض العصابات لتظليل وتغليط الراي العام من خلال التيئيس والتشكيك لكل مبادرة خيرة للخروج إلى بر الأمان .

ومن جهة اخرى دعت المؤسسة العسكرية الجميع للتجند والعمل من أجل إستقرار الجزائر وخروجها من الازمة.

https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/revue/images/EldjeichJuin2019Ar.pdf