مجلة الجيش: ” وحدات وتشكيلات الجيش جاهزة في كل ربوع الوطن للدفاع عن استقلاله”

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، على جاهزية واستعداد وحدات وتشكيلات الجيش، في كل ربوع الوطن للدفاع عن استقلاله.

وجاء في افتتاحية الجيش اليوم الأربعاء، أن الفريق قايد صالح يؤكد مرارا وفي أكثر من مناسبة على استعداد الجيش للدفاع عن استقلال والحرمة الترابية للوطن.

مؤكدا ان ذلك ليس مجرد حبر على ورق أو من قبيل الخطاب الديماغوجي وإنما حقيقة لا غبار عليها، وقف عليها قايد صالح خلال اسرافه على مناورات تكتيكية ومناورات مركبة، مفذتها وحدات الجيش بكل احترافية عالية.

وجاء أيضا في مجلة الجيش، أن كل الجهود المبذولة اعطت بثمارها وأثبتت مدى التكامل والإنسجام التام بين مختلف تشكيلات الجيش، ويتضح ذلك خلال تنفيذ أعمال قتالية تحاكي ظروف المعارك حقيقية.

والتي تهدف بالدرجة الاولى إلى اختبار الجاهزية القتالية للوحدات وكذا تدريب القادة والاركانات على قيادة العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم وكذا التنفيذ.