مجلة الجيش: وحدتنا تقوي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، أن وحدتنا هي التي تشد عضدنا وتقوي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة، قوية، مزهرة وآمنة، لاسيما في ظل ما تتسم به الأوضاع الإقليمية والدولية من تجاذبات وتوترات.

وذكرت إفتتاحية مجلة الجيش، في عددها الجديد، بحملة التشجير الكبرى التي شهدتها كافة ربوع وطننا يوم 25 أكتوبر الفارط.

معتبرة أنها رسالة بالغة، مفادها أننا جسد واحد وقلب واحد، وأن وحدتنا هي التي تشد عضدنا وتقوي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة، قوية، مزهرة وآمنة.

ويأتي هذا، في ظل ما تتسم به الأوضاع الإقليمية والدولية من تجاذبات وتوترات. وما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات خفية ومعلنة، ومـخططات خبيثة تحاول استهداف أمن وطننا واستقراره وطمأنينة شعبه.

كما تطرقت إفتتاحية مجلة الجيش، لذكرى اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة يوم الفاتح نوفمبر 1954. مستحضرة قيم أسلافنا الأمجاد ومبادئهم السامية وخصالهم العظيمة.

وأكدت مجلة الجيش، إن الانتصارات العظيمة التي حققتها بلادنا طيلة مسيرتها المظفرة، صنعتها عزيمة فولاذية لا تقهر لشعبها النبيل وجيشها الباسل.

وأضافت مجلة الجيش، إن المتمعن في ثنايا تاريخنا المجيد، يدرك أن استعادة سيادتنا الوطنية كان ثمنها باهضا جدا، دفعه الملايين من أبناء الجزائر الشرفاء.

مؤكدة أن الجزائر ستظل شامـخة وقوية وآمنة طالما هناك وطنيون أوفياء، ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي.