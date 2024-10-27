مجلة الرسالة لجامعة العربي التبسي تتحصل على معامل “أرسيف”

حققت مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية لجامعة العربي التبسي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. نجاحا بعد حصولها على معامل التأثير العربي للإستشهاد (أرسيف Arcif )على مستوى مجلات الوطن العربي بمعامل قدره( 0.1875).

وقام معامل أرسيف Arcif بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن 5000 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية. في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من 1500 هيئة علمية أو بحثية في العالم العربي. ونجح منها 1201 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية المعامل ارسيف Arcif في تقرير عام 2024.

ونجحت مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية الصادرة عن جامعة العربي التبسي تبسة. كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية تبسة، الجزائر، في تحقيق معايير اعتماد معامل ارسيف Arcif. المتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يبلغ عددها (32) معياراً.

كما صنفت المجلة في تخصص الآداب والعلوم الإنسانية متداخلة التخصصات من إجمالي عدد المجلات 252. على المستوى العربي ضمن الفئة (Q3)وهي الفئة الوسطى. مع العلم أن متوسط معامل “ارسيف” لهذا التخصص كان (0.156).

يشار أن معامل التأثير “ارسيف Arcif يخضع لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق. الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت. لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الاسكندرية، قاعدة بيانات معرفة بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

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