مجلة الشرطة: المصالح الأمنية لعبت دورا هاما في توعية المواطنين وإلزامهم بتطبيق البروتوكول الصحي

لعبت المصالح الأمنية دورا هاما في توعية المواطنين وإلزامهم بتطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

وصدر في العدد 147 من مجلة الشرطة، لشهر سبتمبر 2020 عن المديرية العامة للأمن الوطني، تهنئة رئيس الجمهورية، بمناسبة إحياء العيد الوطني للشرطة الجزائرية الموافق 22 من شهر جويلية من كل سنة.

وأشاد الرئيس من خلالها بمكانة وإنجازات جهاز الشرطة في خدمة الشعب والوطن.

وجاء في افتتاحية العدد تنويه بالدور البارز للأطقم الطبية ومصالح الشرطة في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

وكذا التأكيد على قيم العرفان والوفاء لأسمى نماذج التضحية من الشهداء الأبرار وضحايا الواجب الوطني.

وأبرزت المجلة الدور الهام الذي تلعبه المديرية العامة للأمن الوطني لإثراء الثقافة الأمنية في المجتمع.

وذلك بتوسيع مجالات التعاون مع المجتمع المدني والإعلام، من خلال الحملات التوعوية والإرشاد واللقاءات البينية التي تعقد مع المواطنين في عمق الأحياء السكنية، بتأطير من فرق الشرطة الجوارية.

وأضافت أن هذا الأمر يساهم بشكل فعّال في تعزيز العمل التوعوي والتنبيه من مختلف مخاطر العنف وتبعاته على أمن الأشخاص والممتلكات والحفاظ على السكينة العامة والطمأنينة في المدينة.

خاصة في ضل تعزيز المنظومة القانونية بصدور الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

كما تطرقت المجلة إلى جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتوعية المواطنين وإلزامهم بتطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

وتناولت المجلة مجموعة من الدراسات العلمية القيمة لباحثين ومهتمين بالشأن الأمني وإطارات وخبراء من الشرطة.

وإحياء للذاكرة الوطنية، تناولت المجلة عدة مواضيع بالغة الأهمية ترتبط بتاريخ الجزائر.