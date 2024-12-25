مجلة “الشرطة” تستحضر مآثر ثورة التحرير المجيدة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاعها

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مجلة الشرطة في عددها الـ 160 لشهر ديسمبر 2024 التي تصدر صفحاتها، خطاب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. خلال إشرافه على مراسم الاستعراض العسكري المنظم. في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين (70) لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

واستحضر هذا العدد في صفحاته “مآثر ثورتنا المجيدة وعظائم شعب بالعزيمة صنع المعجزات وبالإرادة لازال عاقدا العزم على مواصلة درب الانتصارات، لتبقى أرض الجزائر الطاهرة محمية لامحالة،بسواعد رجالها البواسل ونسائها المناضلات, وبتضحية أبناءها من الجيش الوطني لشعبي, سليل جيش التحرير الوطني وكل الأسلاك الأمنية الأخرى،العازمين كل العزم على صون أمن ومجد جزائرنا المنتصرة مهما تعاظمت التحديات”.

وشمل العدد أيضا,، “مختلف القضايا النوعية والمبادرات التوعوية لمصالح الشرطة، فضلا عن مساهمات ودراسات علمية لعدد من الباحثين في شتى الميادين والتخصصات، إسهاما في إثراء الرصيد المعرفي لقراء المجلة”..