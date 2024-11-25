“مجلة رسالة المسجد” تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير “أرسيف”

أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، اليوم الاثنين في بيان لها عن نجاح مجلة “رسالة المسجد” في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير و الاستشهادات المرجعية العربي (أرسيف) المتوافقة مع المعايير

العالمية. والتي يبلغ عددها 32 معيارا.

وأوضح ذات البيان أن “المجلة الصادرة عن الوزارة، صنفت في تخصص الدراسات الإسلامية من إجمالي 103 مجلة صادرة على المستوى العربي ضمن الفئة (Q3) وهي الفئة الوسطى والذي نجحت فيه 1201 مجلة عربية، وهذا ما أصدرته مؤسسة (أرسيفArcif) ضمن تقريرها التاسع للعام 2024”.

و يعد “معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية, أحد مبادرات قاعدةبيانات للإنتاج والمحتوى العلمي، الذي يعمل على إجراءتقييم سنوي للإنتاج الفكري في العالم العربي ويصدر تقريرا سنوي بنتائج التقييم”.

و أشار المصدر ذاته إلى أن “معامل التأثير يخضع لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية ممثلة في مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا) ومكتبة الإسكندرية. وقاعدة بيانات معرفة، بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية”.

وأضاف بأن “معامل (أرسيف ) قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن 5000 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات, الصادرة عن أكثر من 1500 هيئة علمية أو بحثية في العالم العربي، ونجح منها 1201 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل أرسيف Arcif في تقرير عام 2024”.

وبهذه المناسبة، “جددت هيئة تحرير مجلة رسالة المسجد، الدعوة للباحثين من أجل

نشر إنتاجهم العلمي على صفحاتها, من خلال إرسالها عبر حساب المجلة على المنصة

الإلكترونية للنشر الإلكتروني للمجلات العلمية الجزائرية ASJP”.