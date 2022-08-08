مجلة فرانس فوتبول تعلن موعد “البالون دور”

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن موعد الإعلان عن جائزة الكرة الذهبية الـ66، لأفضل لاعب في عام 2022.

وحددت مجلة “فرانس فوتبول”، يوم 12 أوت المقبل، للإعلان عن جوائز مجلة فرانس فوتبول “بالون دور”.

من خلال تحديد قائمة أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بقائمة مكونة من 30 لاعبا.

كما سيتم كذلك، الإعلان عن 10 أسماء في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2022.

بالإضافة، لقائمة أفضل حارس في العالم لعام 2022، و جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022

للإشارة، تم تقديم تاريخ حفل الكرة الذهبية، من تاريخ 17 أكتوبر لتاريخ 12 أوت المقبل، بسبب انطلاق مونديال قطر، في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر لغاية 18 ديسمبر المقبل.