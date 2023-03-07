مجلة فوربس الأمريكية تتغزل بالكراكو الجزائري

ألقت مجلة “فوربس” الأمريكية، الضوء على زي الكراكو الجزائري، والذي حافظت عليه الجزائريات منذ القرن الـ14.

وحسب مجلة فوربس لطالما كان الكراكو مصدر إلهام أبرز المصممين، إيف سان لوران، إيلي صعب. كريستيان لاكروا ، إلسا شياباريللي وآخرين.

وفي هذا الصدد أكد مصمم الأزياء الجزائري ادين بلمهدي Eddine Belmahdi، في حوار مجلة “فوربس”. أن زي لايزال يحافظ على مكانته ولم تزحه صيحات الموضة.

وقال الدين بالمهدي “نشأ كاراكو في الجزائر في القرن الرابع عشر. خضع للعديد من التغييرات. لطالما كانت الجزائر العاصمة عاصمة الأناقة والموضة. تم عمل فن التطريز هناك لعدة قرون. وخضع هذا الثوب لتعديلات في الأسلوب”.

ما هو الكراكو؟

يعتبر زي الكراكو لباسا تقليديا لمدينة الجزائر وما جاورها، ظهر هذا اللباس في القرن الـ14. وكانت ترتديه الطبقة الأرستقراطية من مدينة الجزائر في الأعراس وحفلات الختان. وكان يعبر كذلك عن مدى النفوذ لنساء مدينة الجزائر، و كان يدعى “الغليلة” وقتها.

ويتكون الكراكو من قطعتين الأولى غالبا ما تكون سترة مخملية من القطيفة مطرزة بخيوط ذهبية تدعى “الفتلة” و”المجبود”. على الصدر، الرقبة واليدين. يطغى عليه التطريز التقليدي بخيوطه الذهبية.

أما القطعة الثانية فهي قطعة قماش تصمم بطريقة أسهل من الأولى وأخف ليكون على العموم من قماش الساتان. وقد يكون أيضا على شكل تنورة أو على شكل سروال يدعى الأول بـ”الشلقة” وهناك المدور والقصير العصري.

سيد “التصديرة”

“التصديرة” من التقاليد الجزائرية القديمة التي مازالت إلى الآن، وهي عَرض لتشكيلة من الألبسة التقليدية .تتراوح بين أربعة إلى سبعة ألبسة متنوعة من مختلف مناطق الجزائر. تبدأ بارتداء كل عروس لباسا يمثل منطقتها التي تنحدر منها حين خروجها من المنزل. وتُستكمل بألبسة من مناطق أخرى من الوطن طيلة الحفل، قبل أن تختم بالفستان الأبيض.

واللافت أن كل لباس تقليدي للعروس يتناغم مع وصلة موسيقية خاصة به. كما قد يتشارك أفراد من العائلة والأصدقاء مع العروسة في ارتداء نفس اللباس، ما يشكل ديكوراً جميلاً من التراث التقليدي الجزائري.

وتعتبر “التصديرة” تقليداً أزلياً تتوارثه بنات الجزائر، كما في باقي المجتمعات عندما تفتخر العروس في زفافها بأكثر من زي. كما ترحل إلى بيت زوجها وهي محملة بما خف وزنه وثقل ثمنه.

وأمام هذا المشهد السعيد يبقى “الكراكو” واحداً من أهم منقولات عروس الجزائر، كيف لا وهو الذي ثقل وزنه وثمنه، ولا يمكن الاستغناء عنه.