مجلة فوربس تدرج جزائريًا ضمن قائمة أقوى 100 رائد في المجال الصحي

كشفت مجلة فوربس الأمريكية، في نسختها لعام 2023، عن قائمتها لأقوى 100 زعيم، بمن فيهم جزائري.

وعرضت مجلة فوربس الأمريكية أحد الجزائريين ضمن قائمة أفضل 100 شخصية في المجال الصحي.

وقامت مجلة Forbes بتجميع أفضل 100 من قادة الصحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث أدرج فيها اسم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة الأدوية الجزائرية Biopharm. عبد الواحد كرار.

واحتل كرار المركز السابع والعشرون في هذا الترتيب. بعد أن ظهر في أفضل 50 عام 2022، حيث احتل المركز 33.

وضم الترتيب المديرين التنفيذيين وكذلك الشركات الطبية والصيدلانية. تطوير المرافق والتكنولوجيا والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الصحة.

وتضم القائمة لعام 2023 لأفضل 100 شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 101 من رؤساء الرعاية الصحية. الأكثر نفوذاً في المنطقة عبر الأدوية والمرافق الطبية والتكنولوجيا والمعدات الطبية واستثمارات الرعاية الصحية. وكلهم يلعبون دورًا مؤثرًا في النظام البيئي للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 11 دولة.

وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا متزايدًا في الابتكارات والتحولات المستقبلية في صناعة الرعاية الصحية. بما في ذلك الشركات الناشئة والمبادرات في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكامل الرقمي.