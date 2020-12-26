مجلة فوربس: ربراب يتصدر قائمة مليارديرات العرب الذين حققوا مكاسب ضخمة رغم كورونا

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن ثروات المليارديرات العرب، قفزت بنحو 11 مليار دولار في 7 أشهر، رغم جائحة كورونا.

ويتصدر القائمة رجل الأعمال يسعد ربراب، وفي المرتبة الثانية أغنى ثري عربي المصري ناصف ساويرس والملياردير المغربي عزيز أخنوش.

وزادت ثروات الأثرياء العرب البالغ عددهم 21 بنحو 10.8 مليار دولار منذ الكشف عن قائمة فوربس للمليارديرات في أفريل الماضي.

وبلغ مجموع الثروات 58.1 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار في أفريل.

وحسب المجلة فقد جاء يسعد ربراب في صدارة الرابحين، بعد أن أضاف لثروته 3.3 مليار دولار لتبلغ 7.5 مليار دولار.

ويفصله بذلك 200 مليون دولار فقط عن ناصف ساويرس الذي يتصدر القائمة.

وأضاف ناصف ساويرس 2.7 مليار دولار لثروته خلال السبعة أشهر الأخيرة لتبلغ 7.7 مليار دولار، بحسب بيانات فوربس.

وقفزت ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنوش وعائلته بنحو 250%، وارتفعت من مليار دولار في أفريل إلى 3.5 مليار دولار حالياً.

وارتفعت ثروة الثري الإماراتي حسين سجواني رئيس داماك العقارية بنحو 900 مليون دولار، لتبلغ 2.3 مليار دولار.

وأضاف عملاق التجزئة والترفيه ماجد الفطيم وعائلته 300 مليون دولار للثروة التي وصلت إلى 3.6 مليار دولار.

كما ارتفعت ثروة فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الفيصل القابضة بقيمة 300 مليون دولار أيضاً لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وزادت ثروات كل من اللبنانيين طه ميقاتي ونجيب ميقاتي والملياردير العماني سهيل بهوان بنحو 200 مليون دولار لكل منهم.

لتبلغ 2.4 مليار دولار، و2.3 مليار دولار، و2.3 مليار دولار على الترتيب.

ارتفعت ثروات ياسين منصور ومحمد الفايد بنحو 100 مليون دولار لكل منهم لتصل إلى 2.3 مليار دولار، و1.5 مليار دولار.