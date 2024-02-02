مجلة ناشيونال جيوغرافيك فرانس تتغنى بصحراء الجزائر

نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك فرانس على غلاف عددها لشهر فيفري 2024 صحراء الجزائر.

وكتبت المجلة على غلافها ” صحراء الجزائر .. متحف الرمال والأحجار “.

كما دعت ناشيونال جيوغرافيك فرانس في مقالها إلى اكتشاف صحراء الجزائر واصفة إياها بأنها متحف حقيقي مفتوح في الهواء الطلق.

وقالت المجلة في ذات المقال أن أن الحظيرة الوطنية لطاسيلي ” ناجر” تتواجد بقلب صحراء الجزائر ومعروفة بتضاريسها الوعرة وتتربع على سلسلة جبلية مساحتها 72 ألف كلم اي مساحة دولة إيرلاندا.

وأضاف مقال المجلة ان الحظيرة الوطنية لطاسيلي ” ناجر” تزخر بكنز تاريخي نادر مكوّن من 15 ألف رسم ونقش على الصخور .