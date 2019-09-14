مجلس أعمال “إيغل أزور” يوافق مبدئيا على عرضين للشراء

كشف مجلس أعمال شركة الطيران “إيغل أزور” عن موافقته لعرضين من بين 14 عرضا تم إيداعه لشراء “إيغل أزور”.

أبدى مجلس أعمال شركة “إيغل أزور”، اليوم السبت في تصريح له لصحيفة “Le Figaro “، موافقته المبدئية لعرضين بخصوص شراء شركة الطيران “إيغل أزور”.

ويتعلق الأمر بكل من عرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة “HOP” التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية “ليونيل غرين”، و عرض”جيرارد هوا” المساهم بالأقلية في شركة “إيغل أزور”.

موافقة مجلس أعمال شركة “إيغل أزور” على عرضي الشراء مبدئيا يأتي قبل عرضه نهائيا أمام مديرها القضائي في جلسة أمام المحكمة يوم الإثنين القادم.

كما عبر مجلس أعمال شركة “إيغل أزور” عن ارتياحه بخصوص هذا الإختيار الذي إعتبره بالقرار الإيجابي.