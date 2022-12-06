مجلس أوروبا يحذر إسبانيا بسبب المغرب

أرسلت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، تحذيراً إلى الحكومة الإسبانية التي يرأسها بيدرو سانشيز. حثت فيها إسبانيا على عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وحسب ما تداوله الإعلام المحلي الإسباني، فقد قال مجلس أوروبا، إن إسبانيا التي تقول إنها دولة ملتزمة بشدة بحقوق الإنسان. والتي تشكل محور أولويات سياستها الخارجية، تتجاهلها إذا أشارت إلى الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ، دنيا مياتوفيتش، لإسبانيا “يجب ألا تساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب”.

وجاء التحذير بعد الزيارة التي قامت بها المفوضبة الأوروبية إلى إسبانيا في الأسبوع السابق.

في جلسة للكونغرس الإسباني، طلب النائب إيسيدرو مانويل مارتينيز أوبلانكا. توضيحات حول “الحيل والأحداث الجارية” لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وموقفه غير المبرر حيال القضية الصحراوية. والذي ساهم في إغضاب الجزائر، وإعاقة العلاقات التجارية وإمدادات الغاز في خضم أزمة الطاقة على حد قوله.

وأضاف “إن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب. والتي استنكرتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. ليست موضع اهتمام وإدانة من قبل حكومة بيدرو سانشيز. ما سيضع إسبانيا في موضع مخز أمام جيرانها”.