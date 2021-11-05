مجلس إدارة إتحاد بسكرة يعين رئيسا جديدا

عين اليوم الجمعة مجلس إدارة الشركة الرياضية لفريق إتحاد بسكرة المناجير السابق عبد القادر تريعة رئيسا له بصفة رسمية خلفا للرئيس الأسبق فارس بن عيسى ، حيث سيباشر عبد القادر تريعة مهمته الجديدة بداية من يوم غد السبت.

وتم إنهاء مهام بن عيسى رغم البداية المثالية التي حققها إتحاد بسكرة وتحقيق المرتبة الأولى في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

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أكد رضا توامي رئيس مجلس أمل الأربعاء أنه باق في منصه، وسيدخل المنافسة بقوة بعد تحصل فريقه على الإجازات.

وقال توامي اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية “الحمد لله تحلصنا على الإجازات وحاليا نستطيع المنافسة في الرابطة المحترفة”.

وأضاف توامي “قمنا بمنح جزء من المستحقات للاعبين والأن نستطيع اللعب يوم الأحد بالفريق الأول مع بوفنارة”.

كما قال الرئيس الشاب “سوينا الأمور معه، المشكل كان مادي طبعا، لذا أستطيع القول أن مقابلة الأحد ستكون بمثابة إنطلاقتنا الحقيقية”.

إلى جانب ذلك،قال توامي “سنستقبل بملعب بوفاريك” وأضاف “نشكر رئيس الوداد الذي وقف معنا، أما عن ملعبنا أؤكد أن الأشغال تقدمت وبعد شهر سنستقبل فيه أول مباراة”.

وعن بقائه على رأس النادي قال “لازالت رئيسا لديريكتوار الأمل”.

وختم “كله هذا بفضل أطراف الذين وقفوا معي خاصة نصر الدين بغدادي وعدلان جعدي”.

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