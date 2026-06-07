مجلس إدارة اتحاد بسكرة يعلن نهاية مهامه

أعلن مجلس إدارة شركة “فرسان الزيبان” المسيّر لفريق اتحاد بسكرة، رسميا عن نهاية مهامه على رأس النادي.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أيام فقط من ضمان الاتحاد عودته إلى البطولة المحترفة، عقب موسم واحد من سقوطه إلى بطولة الهواة.

وأشار أعضاء مجلس إدارة اتحاد بسكرة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية اليوم الأحد. إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة متأنية للمعطيات المحيطة بالفريق.

وكذا التحديات التي تنتظر النادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد موسم وصف بالناجح على جميع المستويات، توّج بعودة الاتحاد إلى مكانته الطبيعية بين أندية النخبة.

كما أوضح ذات المصدر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنهاء مرحلة كاملة من التسيير. بعد تحقيق الهدف الرياضي المسطّر، مع التطلع لفتح المجال أمام مرحلة جديدة تواكب طموحات النادي وجماهيره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور