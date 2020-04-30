مجلس إدارة الدوري الفرنسي يصوت على نهاية البطولة بقسميها

الرياضة
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مجلس إدارة الدوري الفرنسي يصوت على نهاية البطولة بقسميها
بقلم كريم.تيغرمت

صوت مجلس إدارة الدوري الفرنسي المحترف لكرة القدم، اليوم الخميس، بصفة رسمية، على نهاية بطولة الموسم الحالي 2019-2020، بقسميها الأول والثاني.

وكشف موقع “فرانس فوتبول”، عن تصويت أعضاء مجلس إدارة الدوري الفرنسي المحترف لكرة القدم، لصالح الإنهاء الرسمي لبطولتي الليغ1، والليغ2.

وأوضح ذات المصدر، أنه تقرر نزول فريقين من الليغ 1، إلى الليغ2، ويتعلق الأمر، بأميان، وتولوز، في حين ضمن الصعود لليغ1، كل من ماديي، لوريون، ولانس.

وحسب مجريات هذا الإجتماع، فإن ترتيب البطولة، سيكون على حسب عدد النقاط المحصلة، في المباريات التي تم لعبها إلى غاية الجولة الـ28.


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