مجلس إدارة “لياسما” يُعين خليفة لـ”علي حدّاد”!

أعلن مجلس إدارة إتحاد العاصمة شغور منصب الرئيس، والذي كان يشغله، “رجل الأعمال”، علي حدّاد منذ قُرابة 9 سنوات كاملة.

وأصدر مجلس الإدارة بيانا، يُعلن فيه تعيين “شندري بوعلام”، ليكون رئيسا مؤقتا لعدم تمكن من “علي حداد” للأسباب يعرفها الجميع.

وتطرق مُسيروا فريق “سوسطارة”، لعدم تمكن المُساهم الرئيسي، شركة “ETRB، من توفير رواتب اللاعبين ومصاريف النادي لـ”أسباب يعلمها العام والخاص”.

ولم يُفوت أعضاء مجلس الإدارة الفُرصة للإعتراف بالخدمات الكبيرة التي قدمتها الشركة السالف ذكرها وعائلة حداد للعاصميين طيلة السنوات الماضية.