مجلس الأئمة يستنكر ويصدر بيانا حول الاعتداء على إمام بعين تموشنت

أصدر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والاوقاف بيانا حول الإعتداء الذي تعرض له إمام بمسجد خراجي عبد القادر بالعامرية ولاية عين تموشنت.

وإستنكر ذات المجلس وبشدة الإعتداء الذي طال الإمام بغداد روان أثناء إمامته الناس في صلاة المغرب بمسجد خراجي عبد القادر بالعامرية ولاية عين تموشنت.

ووفقا لذات البيان أكد المجلس أن هذا المعتدي سبق وأن قام بتهديد إمام آخر، الذي بدوره قدم رفقة معتمد الدائرة تقريرا لمديرية الشؤون الدينية والاوقاف لولاية عين تموشنت. قيل هذه الحادثة بأيام فقط.

كما استطاع هذا المعتدي أن يخفي خنجره عن الناس بتظاهره بإعاقة جسدية، مما يدل على تخطيط مسبق.

وعلى إثر هذه الحادثة طالب المجلس تسليط أقسى العقوبات وأردعها على الجاني ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأئمة.

مع المطالبة بفتح تحقیق معمق بخصوص هذه الاعتداءات التي تتكرر في أوقات وجيزة وفي مناطق ومناسبات مختلفة وامكانية أن تكون حوادث غير معزولة ضرورة أن تتأسس المديريات الولائية طرفاً مع رفع دعاوى قضائية في كل اعتداء قد يقع مهما كان المعتدي أو نوع الاعتداء، وعدم التماطل أو التردد كما كان يقع سابقا.