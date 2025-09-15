مجلس الأمة.. إفتتاح الدورة البرلمانية العادية
بقلم نادية بن طاهر
إفتتحت اليوم الإثنين، الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، بمجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة.
وجاء ذلك، طبقا لأحكـام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
وحضر مراسم الإفتتاح، رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. والوزير الأول، سيفي غريب، وأعضاء الحكومة.
