مجلس الأمة.. إفتتاح الدورة البرلمانية العادية

إفتتحت اليوم الإثنين، الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، بمجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة.

وجاء ذلك، طبقا لأحكـام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من ‏القانـون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. ‏وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.

وحضر مراسم الإفتتاح، رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. والوزير الأول، سيفي غريب، وأعضاء الحكومة.