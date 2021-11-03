مجلس الأمة: الإحتلال المخزني اغتال الرعايا الجزائريين بطريقة غادرة وجبانة

أصدر مكتب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بيانا، استنكر فيه العدوان الآثم للإحتلال المخزني الذي أودى بحياة 3 رعايا جزائريين.

وجاء في البيان، إنّ مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يستنكر العدوان الآثم والغادر للاحتلال المخزني المغربي، والذي أودى بحياة ثلاث (3) رعايا جزائريين بطريقة غادرة وجبانة، وباستعمال أسلحة دقيقة أوتيت لهؤلاء الغدّارين من حلفائهم الجدد، الذين سبق لهم أن أطلقوا تهديداتهم للجزائر من داخل المغرب خلال زياراتهم المتكررة له… وقد اختاروا غرة نوفمبر المجيد لممارسة جرائمهم الإرهابية الشنعاء والنكراء.”

وأضاف المصدر نفسه، “إنّ مكتب مجلس الأمة وإذ يترحم على أرواح شهداء هذا القصف الهمجي، يعلن انخراطه التام في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسّع.”

واختتم البيان:”إنّ الجزائريات والجزائريين الذين جبلوا على قيم التضحية والفداء، والذين يعملون ويناضلون من أجل إرساء دعائم الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون… لن يفوّتوا هذا العمل الشنيع، وسيعرفون متى وكيف يردّون على هؤلاء الباغين، ولهم في أسلافهم الشهداء الأمجاد والمجاهدين الأخيار ما يتأسون به عندما يتعلّق الأمر بكرامة رعاياهم وأمن حدودهم … وإنّ غدا لناظره لقريب… عاشت الجزائر حرّة أبيّة… المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”