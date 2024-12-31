مجلس الأمة.. الإنتهاء من النظر في المشروع التمهيدي لقانوني البلدية والولاية

أنهى فوج العمل المكلف بالنظر في المشروع التمهيدي لقانون البلدية. والمشروع التمهيدي لقانون الولاية، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس.

وقد ترأس الاجتماع أحمد فؤاد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة (جبهة التحرير الوطني)، منسق فوج العمل.

للتذكير، فوج العمل باشر أعماله أمس الإثنين بعد تنصيبه من قبل صالح قوجيل. رئيس مجلس الأمة، عملا بتوجيهات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.