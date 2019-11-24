مجلس الأمة.. التصويت على قانون المحروقات الخميس المقبل

سيُعرضُ مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

وقال بيان لمجلس الأمة أن صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ترأس صبيحة اليوم، جلسة علنية، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع هذا القانون ،وحضرها ممثلا للحكومة، محمد عرقاب، وزير الطاقة، وفتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان.

وقدّم وزير الطاقة، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروع، تلاه مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والتي تولى ممثل الحكومة، وزير الطاقة، الردّ عليها.