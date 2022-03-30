مجلس الأمة: المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة

صادق أعضاء الغرفة العليا اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين، تخص قطاع العدالة. وذلك خلال جلسة علنية برئاسة صالح ڨوجيل. و حضر جلسة التصويت وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

ويتعلق الأمر, بمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي. ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01. المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل. والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

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صادق اليوم أعضاء الغرفة العليا بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2019. في جلسة تمت برئاسة صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة. وتمت المصادقة بحضور 90 عضوا فضلا عن 36 عضوا صوتوا عن طريق الوكالة. وخلال جلسة التصويت أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للانشغالات المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمة ومجلس المحاسبة. مضيفا أنه يتم التكفل بهذه الملاحظات من قبل الاطراف المعنية. وتضمن قانون تسوية الميزانية لـ 2019 يتضمن عجزا حقيقيا في الميزانية مع احتساب النفقات غير المتوقعة. بلغ 1457 مليار دج اي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ2,96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج. هذا وبلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035,06 مليار دج اي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بـ2018 حيث كانت تبلغ 8441,60 مليار دج. وتوزعت النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز. طالع أيضا: وزير العدل يحضر الجلسة العامة لمجلس الأمة للمصادقة على مشاريع قوانين

يحضر السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة. المخصصة للتقديم والمصادقة على مشاريع قوانين.

وتتضمن مشاريع القوانين الموافقة على الأوامر الآتية:

-الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، كما يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

-الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. كما يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

-الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 08 جويلية سنة 2021، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. كما يتضمن قانون العقوبات.

-الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جويلية سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

-الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. كما يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

-الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 أوت سنة 2021، المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966. كما يتضمن قانون الإجراءات الجزائية.