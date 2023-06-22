مجلس الأمة.. المصادقة على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية

صادق، مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على النص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية. وكذا نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

كما أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بالمساهمة الفعلية والجدية لرئيس وأعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. والعمل والتضامن الوطني، وكافة أعضاء مجلس الأمة. منوها بحس المسؤولية الذي طبع أشغال دراسة هاذين القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. والرامية إلى ضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم للعيش في جو من الراحة وطمأنينة.

وأكد وزير العمل، أن هذا القانون المعدل والمتمم لأحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد. يهدف إلى تحقيق خطوة أخرى في نهج سياسة العدالة الاجتماعية، التي اعتمدتها الجزائر بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. لاسيما المتقاعدين منهم.

كما أوضح عبدلي، أن تعديل أحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-270 المتضمن تمديد العطلة المدفوعة الأجر لعيدي الفطر والأضحى المباركين من يومين إلى ثلاثة أيام. سيمكن المواطنين من أداء هاتين الشعيرتين الدينيتين في أحسن الظروف. في جو من الفرحة والطمأنينة، مما سيساهم في تقوية الروابط العائلية والتلاحم الاجتماعي تعظيما لمبادئ ديننا الحنيف.