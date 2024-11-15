مجلس الأمة: المصادقة على قانون المالية 2025 غدا

يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا السبت، على الساعة التاسعة صباحا في جلسة علنية تخصص للمصادقة على نص قانون المالية 2025.

وشرع وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الجمعة، في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية ل2025، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.

وقبيل ردود الوزير، شهدت الجلسة تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية حول نص القانون الذي سيصوت عليه مجلس الأمة غدا السبت. بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء الماضي.

الوزير وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، نوه بكون أغلبها صبت في المحاور الكبرى للنص المعروض للمناقشة. والتي تتلخص في كل ما يتعلق بدعم الاستثمار والتحول الرقمي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وهي محاور تضعها الحكومة في أعلى سلم أولوياتها.

موضحا أن أعضاء مجلس الأمة أبدوا اهتماما خاصا بالتنمية المحلية، مؤكدا على أن الحكومة عملت وتعمل على التكفل بهذه الانشغالات. عن طريق العمل على تخفيض العجز الميزانياتي واتخاذ إجراءات تحفيزية في مجال الاستثمار المحلي. وتعميم الرقمنة من أجل تحسين الأداء الخدماتي.