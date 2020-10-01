مجلس الأمة: المصادقة على مشروع قانون الحماية من عصابات الأحياء

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وحسب موقع التلفزيون الجزائري، تم التصويت، دون مناقشة، على مشروع القانون، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.

وجاء ذلك، بحضور وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، والذي قام بعرض أحكام النص.

وحسب ذات المصدر، أكد وزير العدل أن هذا الأمر يهدف إلى وضع إطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن هذا النوع الجديد من الإجرام بواسطة الأسلحة البيضاء، يعرف انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى.

وعليه، يقترح نص المشروع معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة، يضيف الوزير.