مجلس الأمة.. المصادقة على 4 مشاريع قوانين

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم، على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وعقد مجلس الأمة جلسة علنية اليوم الأربعاء برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة حسب بيان للمجلس.

خُصصت الجلسة للمصادقة على أربعة مشاريع قوانين كانت محل دراسة ومناقشة، خلال هذا الأسبوع، تتعلق بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، التشغيل، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويتعلق الأمر مشروع قانون يعدّل القانون المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

ومشروع قانون يعدّل ويتمم القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، المعدل والمتمم؛مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية.

وصادق أعضاء مجلس الأمة على هذه المشاريع، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية من تقديم اللّجان المختصة لتقاريرها التكميلية، في الموضوع، وتوفّر النصاب القانوني المطلوب.