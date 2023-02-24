مجلس الأمة: بعثة إستعلامية مؤقتة لبشار وبني عباس وتيميمون غدا

تشرع بعثة استعلامية عن لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة. بداية من السبت المقبل، في زيارة إلى ثلاث ولايات بالجنوب الغربي.

وحسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة، فإنه وبتكليف من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وعملا بأحكام المادة 137 (الفقرة 2) من الدستور والمادتين 50 و51 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. تقوم بعثة إستعلامية مؤقتة عن لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة. بزيارة في الفترة ما بين 25 فيفري 2023 إلى غاية 04 مارس 2023″.

كما ستقوم البعثة الإستعلامية المؤقتة بزيارة ثلاث ولايات من الجنوب الغربي وهي بشار، بني عباس وتيميمون. وذلك بغية الوقوف على واقع قطاعات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والشؤون الدينية والهياكل التابعة لها بالولايات الثلاث.