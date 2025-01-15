مجلس الأمة: تكالب اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر تعكس حقده

كشف مجلس الأمة، أن تكالب اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر تعكس حقده.

وفي بيان لمجلس الأمة أشار من خلاله، أن اليمين المتطرف يحاول تعبئة الشعب الفرنسي بأمور مضلّلة بدعوى تقديم مساعدات مالية. غير أن الجزائر ومنذ سنوات الثورة التحريرية حرص فيها الشعب الجزائري على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني. كما حرص على التمييز بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.

وأوضح مجلس الأمة، أن الكولونيالية الفرنسية الجديدة وضعت يدها الملطّخة في أيدي الكولونياليتين المخزنية والصهيونية. وتقاطعت منتهياتهم وغاياتهم في محاولة النيل من استقرار الجزائر وزعزعته.

وأشار مجلس الأمة في سياق ذي صلة، إلى أن السلوكات والأجندة الفرنسية الخبيثة طالت عديد الأقطار الإفريقية. متجاوزين ما هو متعارف عليه في السياسة والاقتصاد والمصالح المشتركة المتبادلة. مضيفا أن الجرائم الإستعمارية الفرنسية الفظيعة المقترفة في حقّ الجزائر والجزائريين لا تزال آثارها ومخلّفاتها تُرخي بظلالها على حياة العديد من ساكنة جنوبنا الكبير. وهو ماجعل فرنسا تماطل في التعاون مع السلطات الجزائرية بشأن مسائل الذاكرة و فرنسا هي من تحتاج الجزائر أكثر وليس العكس.

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