مجلس الأمة: جزائر نوفمبر لن تغفر هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر

أكد مكتب مجلس الأمة، على إن جزائر نوفمبر، لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار والتنكر لنضالات الأسلاف خاصة إبان الحقبة الاستعمارية.

ويتعلق الأمر، بالتصريح غير المقبول وغير المعقول، لممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”.

وأعرب مكتب مجلس الأمة، في بيان له اليوم السبت، عن أمله في إن يتدارك الطرف المغربي بسرعة سقطته الدونية والفاضحة، ويعتبرها ردة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاق غير مسبوق نحو الهاوية وانفلات فج من دبلوماسية قاصرة دخلت مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب ضد الجزائر.

واضاف البيان، إن الموقف المغربي، الذي لم يتغير منذ عقود، يشكل مفارقة لا تستقيم ولا تتسق مع منطق العلاقات الدولية المعاصرة، ويمثل تحللا فاضحا للمغرب من مبادئ الاتحاد المغاربي، يدفع وشائج العروة لدى مواطني المغرب العربي نحو منطقة الظلامية.

وتابع المكتب، إنه سيكون من العبث الموازنة أو عقد المقارنة بين انهاء الإحتلالل ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي، موجود ملفها على طاولة الأمم المتحدة وبين من يحاول اللعب على وتر المقومات الوطنية لجمهورية سيدة موحدة واحدة، عبر افتعال كل قضية يمكن تطويعها أو النبش فيها لإحراج الجزائر أو الإضرار بالاستقلال السياسي وبوحدة الأمة الجزائرية.