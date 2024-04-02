مجلس الأمة .. جلسة علنية للمصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة السينماتوغرافية

يعقد مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، جلسة علنية يخصصها للمصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة السينماتوغرافية، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن الجلسة التي سيعقدها المجلس ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا مخصصة للمصادقة على نص القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ونص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.

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