مجلس الأمة.. دعاة الاحتكار وعرابي الطمع يسعون إلى الذل والهوان

قال مجلس الأمة، اليوم السبت، إن دعاة الاحتكار وعرابي الطمع يحاولون فرض المحضور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. كما اشار المجلس برئاسة صالح قوجيل، إلى أنهم يسعون إلى الذل والهوان ويحسبونه ربحا.

في حين ذكر مجلس الأمة، أنه صادق منذ فترة على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، بما حمله من تدابير ردعية. وبالتالي –يصيف البيان- “يجدد انخراطه المطلق في المسلكية المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، واصطفافه حول الناحية الإجرائية لمحاربة أعداء الوطن”.

كما تابع بيان مجلس الأمة، “الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها ستردع كل يدٍ آثمة تحاول جعل قوت الجزائريات والجزائريين في المزاد”. مضيفا و”ستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة”.

وشدد المجلس، على أنّ يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية. وكذا المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.

وترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم السبت، اجتماعاً لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. كما أضاف إنّ مكتب المجلس يسعى في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة. والتي أضحت تأخذ أبعاداً استفزازية جديدة، تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة.

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وقرر مجلس الأمة، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع. وكذا البضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة. ناهيك عن الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغديها ويحوم حولها. وذلك بهدف السعي لصدّ أيّ مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك.

في حين ستباشر، لجنة التحقيق عملها من خلال تسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية المرعية في الموضوع.