مجلس الأمة.. عرض ومناقشة مضمون مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات

شارك وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين، التي ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل.

خصصت هذه الجلسة لعرض ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. وكذا الرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة.

يشار أن الجلسة تمت بحضور بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

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