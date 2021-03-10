مجلس الأمة.. قانون الانتخابات الجديد سيجسد الممارسة الديمقراطية الحقيقية

ترأسّ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل اليوم الأربعاء اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وخصص الإجتماع خُصّص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية.وتدارس برنامج عمل مجلس الأمة المستقبلي حول تجسيد فعلي لأسلوب متجدد .

وفي بداية الاجتماع ترحّم الحضور على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف يوم السبت الماضي مارس، معربين عن خالص تعازيهم لذوي الضحايا.

هذا، وقد ثمّن مكتب مجلس الأمة التدابير التي جاء بها مشروع الأمر المتضمن قانون الانتخابات، معتبراً إياه خط الدفاع الأول.

واكد أعضاء المكتب أن القانون يهدف لتعميق الممارسة الديمقراطية الحقيقية والفعلية.

ونوّه مكتب المجلس بتوجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص مشروع هذا الأمر، والتي ستُكرس انفتاحاً وتكريساً لنسق انتخابي غير مسبوق.

كما أشاد مكتب مجلس الأمة بالخرجة الأخيرة لرئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري بممثلي الصحافة الوطنية، وهو القلقاء الذي وضع النقاط على الحروف.

وحسب نص البيان فقد نوه الحضور بما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد على أنّ قضية الصحراء الغربية لن تسقط لا بالتقادم ولا بسياسة أمر الواقع.

كما دعا الرئيس الاتحاد الإفريقي استعادة دوره بالفعل في حل هذا النزاع والعمل من أجل حل عادل ونهائي لآخر مستعمرة في القارة السمر.

وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة ثلاثة وعشرين (23) سؤالاً شفوياً وسؤالين (2) كتابيين على الحكومة.

كما وافق مكتب مجلس الأمة خلال هذا الاجتماع، على مقترحات اللجان الدائمة لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة.

كما تقرر تقرر تنظيم برلماني تنظمه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، حول موضوع: “الصيرفة الاسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي”يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.