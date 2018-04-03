مجلس الأمة.. مناقشة النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 الأحد المقبل

يستأنف مجلس الأمة، جلساته العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل، لتقديم ومناقشة النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

وأوضح بيان لذات الهيئة التشريعية، أن مكتب مجلس الأمة قرر خلال الاجتماع عقده اليوم برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.

استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد لتقديم ومناقشة النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015.

ثم الاستماع لرد وزير المالية على تدخلات الأعضاء وعرض النص للمصادقة.

وسيواصل المجلس أشغاله يوم الاثنين لعرض ومناقشة النص المتعلق بقانون التجارة الالكترونية.

كما سيتم عقد جلسة عامة تخصص لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس.

ودرس المكتب بذات المناسبة، مجموعة من الأسئلة الشفوية وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.