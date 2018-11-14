مجلس الأمة: مناقشة قانون المالية 2019 يومي 25 و26 نوفمبر الجاري

قرر مجلس الأمة برمجة مناقشة قانون المالية لسنة 2019 يومي 25 و 26 نوفمبر 2018

حيث عقدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة مساء اليوم، اجتماعا برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس.

وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2019.

وبعد الاستماع إلى العرض المقدم حول مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2019.

تبادل أعضاء الهيئة الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية الذي صادق عليه مكتب مجلس الأمة.

وقرَّر إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس لإبداء الرأي، خلال اجتماعه الذي سبق اجتماع هيئة التنسيق والمنعقد صبيحة نفس اليوم.

وأعلم أعضاء الهيئة بما تقرَّر في اجتماع مكتب المجلس ببرمجة الجلسات العلنية التي ستكون ابتداء من يوم الأحد 25 نوفمبر.

بعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، وستتواصل المناقشة والاستماع لرد وزير المالية على التدخلات يوم الإثنين 26 نوفمبر.

ثم تخصص جلسة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 زوالا، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 للمصادقة.

على أن تخصص جلسة عامة يوم الخميس 29 نوفمبر لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.