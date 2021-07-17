مجلس الأمة: موقف مُمثل المغرب يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في الجزائر

تلقى مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، بإستغراب بالغ، التصريح غير المقبول وغير المعقول، لممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”.

واعتبر مكتب مجلس الأمة، في بيان له، إن هذا الموقف لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية، وهو موقف يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي.

كما إن هذا الموقف، يضيف البيان، يمثل قراءة متسللة تائهة أخرى تحيد عن مجرى التاريخ والحاضر والمستقبل من نظام يتلذذ المناورات والمؤامرات ويستنسخ كل المؤامرات التي حاكها ضد الجزائر من تاريخنا القديم إلى زمن المقاومات الشعبية إلى جزائر نوفمبر.