مجلس الأمة.. نرفض التصريحات “المائقة” و “اللامسؤولة”  تجاه الأمة الجزائرية

عبر مجلس الأمة، عن رفضه للتصريحات التي أدلى كبار المسؤولين في فرنسا، على غرار رئيسها ايمانويل ماكرون. وجاء في بيان المجلس “يجدد المكتب موقفه الرافض للتصريحات المائقة واللامسؤولة تجاه الأمة الجزائرية وذاكرة شعبها العظيم”.

وأكد مجلس الأمة، أن الشعب استقام عزمه على تعزيز استقلالية قراره السياسي بعد أن نبذ الماضي الاستيطاني لفرنسا الاستدمارية وراءه ظهريا. وتابع “ويهيب بمكونات المجتمع الوطني إلى التعبئة ومزيد التراص فيما بينهم ومع دولتهم وجيشهم لمواجهة الأطراف المتكالبة على الجزائر”.

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وفي سياق مغاير، قام مجلس الأمة بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حيث قرّر المكتب إحالة 5 أسئلة شفوية وكتابية على الحكومة. كما قرّر مكتب المجلس، التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم المجاهد ابراهيم غومة، العضو المعين في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وتناول مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع، بالدراسة والنقاش مقترحات اللجان الدائمة للمجلس. لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة.

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