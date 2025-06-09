مجلس الأمة: هنيئا للجزائر فوزها الثاني على التوالي بالجائزة الذهبية “لبيتم”

قدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الاثنين، تهانيه بمناسبة فوز الجزائر بالجائزة الذهبية في مجال تأطير عملية الحج “لبيتم”.

وكتب ناصري في تغريدة له على منصة “x”، “هنيئا للجزائر فوزها للمرة الثانية على التوالي بالجائزة الذهبية “لبيتم” في مجال تأطير عملية الحج”. “الجائزة هي تتويج لجهود القائمين على بعثة حجاجنا الميامين تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف”. و”للتنظيم المحكم للبعثة الجزائرية التي عملت بتفان وإحسان، فاستحقت التقدير والاستحسان”.