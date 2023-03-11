مجلس الأمة: وفد عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في بعثة استعلامية ببجاية

تقوم بعثة استعلاميه مؤقتة عن مجلس الأمة، في الفترة من الـ12 إلى الـ15 مارس الجاري، بزيارة ميدانية إلى ولاية بجاية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، اليوم السبت، تقوم هذه اللجنة، بالاطلاع على واقع قطاعات الصحة، العمل والتضامن الوطني.

وجاء في البيان: “بتكليف من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، وعملا بأحكام المادة 137 (الفقرة 2) من الدستور. والمادتين 50 و51 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. تقوم بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، بزيارة ميدانية إلى ولاية بجاية. قصد الاطلاع على واقع قطاعات الصحة، العمل، التضامن الوطني في الفترة الممتدة من الـ12 إلى الـ15 مارس 2023”.

ويتشكل وفد البعثة الاستعلامية من أعضاء مجلس الأمة، البروفيسور حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني. ورئيس الوفد، فريد بسايح، نائب رئيس اللجنة، محمد عمرون، مقرر اللجنة، محمد خويلدي، عضو باللجنة، مقران رزقي، عضو باللجنة، ميلود ضربان، عضو باللجنة، محمد بوكرو، عضو باللجنة و رابح منعوم، عضو باللجنة.