مجلس الأمة يبارك عودة الرئيس تبون ويدعو الجزائريين لرص الصفوف

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم السبت، بيانا حول عودة رئيس الجمهورية، لأرض الوطن.

وجاء البيان بعد عودة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أرض الوطن ، وقد أنعم الله عليه بالصحة وتمام العافية.

وتضرع إلى المولى السميع العليم لأن يمد الرئيس ويعينه بعزيمه أقوى لاستكمال مهامه الوطنية النبيلة والتاريخية.

وكذا مواصلة بناء صرح الجمهورية الجديدة الذي تم ويتم إرساؤه على أرضية صلبة وأسس صحيحة ستتجاوز بنجاح صعاب وظروف المرحلة.

وأشار أنه سيتم بناء صرح جمهورية جديدة تتعمق وتتجذر فيها أكثر الممارسة الديمقراطية، عبر ترقية الديمقراطية التشاركية أفقيا وعموديا.

بما من شأنه المساهمة في تعزيز المناعة المؤسساتية والمجتمعية، لإحباط كل المؤامرات ومحاولات المس بوحدة الشعب واستقرار البلاد.

وأهاب مجلس الأمة بالمواطنات والمواطنين، بالعمل كالبنيان المرصوص من أجل ترقية وتجسيد قيم الأخوة والتلاحم.

ودعا لحماية مقومات الوطن ومقدساته واستلهاما للمثل النوفمبرية الخالدة.

كما أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة في الذود عن الوطن وحدوده.

وثمن مجابهته لجميع التحديات والإرهاصات الأمنية في سياق جيوسياسي متقلب إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية.