مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لتمكين المرأة في الجزائر

أبرز مجلس الأمة اليوم الأحد، الأشواط والخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر. على ضوء العناية والإهتمام الشخصي المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ودعمه الجلي لمكانتها.

وأعرب مكتب مجلس الأمة في بيان أصدره عقب الإجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس عزوز ناصري. بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام والذي وسمه الإتحاد البرلماني الدولي للعام 2025. تحت شعار: “تحقيق المساواة بين الجنسين، خطوة بخطوة”. عن فائق إرتياحه للأشواط والخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة. على ضوء العناية والإهتمام الشخصي المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ودعمه الجلي لمكانة المرأة، وتأكيده على ضرورة ترقية أدوارها. بإعتبارها ركيزة أساسية في بناء الجزائر المنتصرة”.

كما تابع المجلس، أن مقام المرأة في الجزائر ومنزلتها وفضلا عن صورتها في الخطاب الوطني كرمز للتضحية والحرية. عرف وثبات ونقلات شملت العديد من المجالات. وفي ذلك ترجمة ميدانية لإرادة الدولة وعزمها على تجسيد فضيلة المساواة بين الرجل والمرأة. ومبدأ المناصفة بين الجنسين بإعتباره إلتزاما ومكسبا دستوريا يعكس الرؤية المتبصرة الواسعة الأفق التي تنطلق من تبني مفاهيم التغيير المحلية التي تأخذ في الحسبان الهوية الوطنية والالتزامات الدولية”.

كما أبرز المكتب بأن هاته الجهود تترجم حرص الجزائر على الرفع من مكانة المرأة حيث وفرت لها “إطارا دستوريا وقانونيا متقدما و منفتحا على التعاون الدولي والإقليمي. ومكنتها سياسيا ودعمتها إجتماعيا واقتصاديا. مع العمل على إشراكها في التنمية الوطنية.

