مجلس الأمة يبعث برسالة تشجيعية للمنتخب الوطني وبلماضي

بعث نائب رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل برسالة تشجيعية إلى الناخب الوطني جمال بلماضي، وأعضاء الطاقم المسير واللاعبين عقب الآداء الرائع الذي قدمع رفقاء بن ناصر خلال الجولات الثلاثة الأولى من منافسة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالقاهرة.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الأمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك رسالة تشجيعية لرفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي جاء فيها:

“أحرز المنتخب الوطني لكرة القدم انتصارات باهرة في المنافسة القارية الجارية بجمهورية مصر العربية (كأس أمم إفريقيا) بفوزه المستحق خلال المباريات الثلاثة التي تنافس فيها مع كينيا، السنغال وتنزانيا، مؤكدا بذلك العزيمة النابعة من الإرادة القوية في إسعاد الجماهير المتابعة بشغف وحب للنخبة الوطنية الممثلة للراية الجزائرية في هذا المحفل الرياضي القاري”

“فإننا، ونحن نتابع مشواركم المشرف، وإذ نهنئكم على ما قدمتموه من أداء رياضي عالي المستوى وجدير بالتقدير والتنويه لعلى ثقة بأنكم قادرون على المضي في هذه المنافسة الرياضية إلى تسجيل مشاركة الجزائر ضمن الفرق الإفريقية الرائدة، وتمكين الرياضة في بلادنا من التألق – مرة أخرى- ليضاف ذلك إلى الرصيد الوطني الرياضي الذي صنعه الرياضيون الجزائريون في مختلف المحافل وشتى الرياضات..”

“في هذه اللحظات التي تعم فيها السعادة، ويتقاسم فيه الجزائريون أجواء الفرح، نشدّ على أيديكم ونقف إلى جانبكم لتحقيق ما نطمح إليه جميعاً، إعلاءً لراية الجزائر، وإسعاداً لشعبها الكريم.”

“وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”